【高盛推介】瑞聲強勢上升　看好可吼認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：瑞聲科技周四(18日)升約2%。周五(19日)早段則高開約0.7%後升幅擴大，高見47.1元，突破3個月高位。

有調查機構指出，在400美元以上的手機中，蘋果公司(Apple Inc.)列全球市佔率首位，達57%，遠超第二的三星電子的19%，及第三華為的12%。此外，美國擬修改禁令，准許美企局部領域與華為合作，制訂5G通訊網絡標準。

觀察個股認股證資金流向，可見近期認購證獲資金日買日賣，例如周三(17日)錄得小量資金流入，周四則獲資金沽出。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。

本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626