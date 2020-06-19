中證監：警惕「大V」薦股配合「莊家」出貨

中國證監會在三日之內，兩度發布風險警示！對於近日有報道指個別股票有「大V」配合「莊家」出貨薦股，投資者接貨後股價暴跌損失慘重，需高度警惕。

「V」為英文「Verified」，即經過社交網站核實認證；「大」則有兩義，分別追隨者眾多，及名聲要大。由於這類擁有大批擁躉的「大V」，每次發布言論，都深具影響力，遂有人出錢聘請「大V」發布對自己有利的消息，或打擊對手的謠言。

中證監指，「莊家」聯合所謂的股市「大V」、「股神」、「專家」們，利用個別投資者偏愛內幕消息、喜歡跟莊操作賺快錢心態，吸引關注加好友，然後創建炒股交流群、薦股直播間，分析大市、點評個股。博取投資者信任後，再以「內幕股將有大動作」「某某游資已到位」「萬人聯合建倉一起賺錢」等說辭誘騙投資者限時、現價、全倉跟隨買入，實際是為莊家出貨。股價暴跌投資者醒悟時，炒股交流群、薦股直播間已被關閉清理，「莊家」、「大V」們也已不見蹤影。

中證監鄭重提醒廣大投資者，天下沒有免費的午餐，所謂的「莊家」、「大V」們熱心薦股必有所圖，務必提高警惕，保持理性投資心態，以免上當受騙。對操縱市場、非法薦股等違法行為，中證監將保持高壓打擊態勢；發現涉嫌犯罪的，及時移送執法機關立案查處，依法追究刑事責任。

中證監周三(17日)已作出警示稱，近日以「投資者教育」旗號的非法薦股活動增多，表面看是普及理財知識、傳授炒股技法，實際是非法從事證券投資諮詢活動，迷惑性、欺騙性很強。

不法分子通過撥打電話、在社交平台加好友等方式向投資者推銷「投資者教育」課程，實際情況卻是這些「投資者教育」機構及其包裝的「老師」根本不具備證券從業資格及相關專業能力，多是欺騙投資者、誘導投資者購買課程、按指導操作，當投資者虧損後，又有專門的話術誘騙其繼續付費升級課程。還有一些不法分子在投資者購買「投資者教育」課程後，讓投資者下載其炒股軟件，在軟件中開戶並轉入炒股資金，按「老師」的指導操作，但充值容易提現難，投資者很難拿回本金。

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