攞1萬元須知！銀行紛紛推優惠搶客 現金獎高達...
2020年06月19日 15:14
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本地銀行紛趁政府派發1萬港元計劃，推出相關優惠吸客，首間開業的虛擬銀行眾安銀行亦取態積極，若於6月21至8月31日間，現有客戶於該行登記及領取1萬元，有機會抽到12萬元現金獎(1個名額)、或1萬元現金獎(5個名額)，結果將於9月9日公布。
另外，於該行完成登記現金發放計劃，可獲得0.6厘的3個月港元定期存款加息券，存款上限為8萬元，加息券有效期將在派發後15天失效。以3個月定存息1.8厘(基本1.2厘+加息券0.6厘)、8萬元存款額計，到期後可得利息360元。
恒生銀行(00011)表示，客戶由周日(21日)早上7時起，可透過登入個人eBanking或恒生Mobile App登記政府「現金發放計劃」，7月8日起陸續收取1萬元。客戶將自動進入大抽獎，有機會額外獲得1萬元。
據了解，由政府公布現金發放計劃詳情至今，恒生個人e-Banking新登記客戶較5月份平均上升超過兩倍。恒生執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺亦表示，近日銀行收到很多客戶查詢如何可更快收到款項。
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