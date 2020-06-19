【fb直播】港股向上突破機會大？

2020年06月19日 16:05
  • 東網電視
    更多新聞短片
    隔晚美股個別發展，港股周五(19日)反覆做好，收市報24,643.89點，升178.950點。港股靜咗一排，終於出現突破，向上動力足唔足？
    重磅藍籌股撐市，騰訊(00700)繼續向上衝，即市升至超過2年高位；香港交易所(00388)亦終於衝上300元大關，在憧憬中概股繼續回歸下，股份長升長有？
    調查顯示，今年首季高端手機市場繼續由蘋果公司主導，市佔達57%。手機孖寶之一的瑞聲科技(02018)顯著有追捧，即市最多升超過8%，現價仲追唔追？另一隻舜宇光學科技(02382)命運又係咪繼續被華為牽住走？
    《東網Money 18》搵嚟銀河證券業務發展董事羅尚沛大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
    1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/onccnews/
    2.《東網Money 18》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/money18
    －－－－－
    Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
    請即致電：5133 0626
    https://wa.me/85251330626
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！