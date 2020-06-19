【fb直播】港股向上突破機會大？
2020年06月19日 16:05
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隔晚美股個別發展，港股周五(19日)反覆做好，收市報24,643.89點，升178.950點。港股靜咗一排，終於出現突破，向上動力足唔足？
調查顯示，今年首季高端手機市場繼續由蘋果公司主導，市佔達57%。手機孖寶之一的瑞聲科技(02018)顯著有追捧，即市最多升超過8%，現價仲追唔追？另一隻舜宇光學科技(02382)命運又係咪繼續被華為牽住走？
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