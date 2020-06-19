二手樓價指數按周升逾1%　創29周新高

CCL四大整體指數上周齊跌後，今周齊升，走勢反覆向上。中原城市領先指數CCL報180.74點，創29周新高，按周升1.18%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報184.72點，創40周新高，按周升1.37%。CCL(中小型單位)報182.08點，創31周新高，按周升1.25%。CCL(大型單位)報173.61點，按周升0.76%。

而CCL、CCL_Mass及CCL(中小型單位)上周分別跌0.89%、0.89%及0.82%，今周分別升1.18%、1.37%及1.25%，升幅同樣為31周最大。估計未來樓價走勢仍然反覆，但向上趨勢不變，CCL繼續以190點為目標，現時相差約半成。

分區方面，九龍CCL_Mass報182.73點，創42周新高，按周升1.63%，升幅為10周最大，連升2周共2.13%。港島CCL_Mass報188.19點，按周升1.65%。新界西CCL_Mass報166.42點，創35周高，按周升1.72%，升幅為5周最大。新界東CCL_Mass報193.70點，按周跌0.10%，跌幅為8周最少，連續3周企穩193點高位。

今天(2020年6月19日)公布的指數，根據2020年6月8日至6月14日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在2020年5月18日至5月24日簽臨時買賣合約，是五一長假期後第5周市況。

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