【市後重點睇】油價升逾2%　道期漲173點

美匯指數守97.4，離岸人民幣(CNH)報7.0746，港匯企7.7504，美元兌日圓反覆報106.95，歐元報1.1214，英鎊企1.2429。金價重越1,730美元，最新報1,731美元。國際油價升逾2%，布油報42.49美元，紐油報39.83美元。道指期貨升173點。

●市後關注點

-20:30 美國首季經常帳結餘(赤字)

-維他奶全年少賺22%，末期息28.4仙。

●亞洲股市：日股收升123點，本周漲0.7%。

●香港5月公司提交破產呈請2079宗，創沙士以來新高。

●攞1萬元須知！銀行紛紛推優惠搶客，現金獎高達...

●日本政府上調經濟評估，消費者及商業信心有改善。

●中國客對澳洲房產諮詢量跌至近3年低位。

●傳將終結在華業務，滙豐中國：言論具誤導性欠依據。

●【中國經濟】朱民：數碼貨幣發展是人民幣國際化重要渠道。

●中證監：警惕「大V」薦股配合「莊家」出貨。

●中美金融戰：易會滿指從未阻企業向美國提供審計文件。

●三星宣布成為加拿大Telus 5G設備供應商。

●【零售浩劫】Superdry確認結束內地合營業務。

●【全球攬炒】

-IMF料美國次季經濟萎縮較預期深。

-世銀：停學或令全球經濟損失高達78萬億元。

-日本5月核心CPI跌0.2%，通縮重來？

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