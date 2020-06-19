【市後重點睇】油價升逾2% 道期漲173點
2020年06月19日 16:11
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美匯指數守97.4，離岸人民幣(CNH)報7.0746，港匯企7.7504，美元兌日圓反覆報106.95，歐元報1.1214，英鎊企1.2429。金價重越1,730美元，最新報1,731美元。國際油價升逾2%，布油報42.49美元，紐油報39.83美元。道指期貨升173點。
●市後關注點
-20:30 美國首季經常帳結餘(赤字)
●恒生指數升報24,643點，升178點或0.73%，全周升342點；國企指數報9,974點，升58點或0.59%。主板成交1,514億港元。港交所升破300元，收升1.48%報300.4元；騰訊升0.52%至460.4元。https://bit.ly/2V1YwZA
-維他奶全年少賺22%，末期息28.4仙。
●A股快報：滬綜指收升0.9%，創業板指本周飆5%。https://bit.ly/3eje0jw
●亞洲股市：日股收升123點，本周漲0.7%。
●香港5月公司提交破產呈請2079宗，創沙士以來新高。
●攞1萬元須知！銀行紛紛推優惠搶客，現金獎高達...
●日本政府上調經濟評估，消費者及商業信心有改善。
●中國客對澳洲房產諮詢量跌至近3年低位。
●傳將終結在華業務，滙豐中國：言論具誤導性欠依據。
●【中國經濟】朱民：數碼貨幣發展是人民幣國際化重要渠道。
●中證監：警惕「大V」薦股配合「莊家」出貨。
●中美金融戰：易會滿指從未阻企業向美國提供審計文件。
●三星宣布成為加拿大Telus 5G設備供應商。
●【零售浩劫】Superdry確認結束內地合營業務。
●【全球攬炒】
-IMF料美國次季經濟萎縮較預期深。
-世銀：停學或令全球經濟損失高達78萬億元。
-日本5月核心CPI跌0.2%，通縮重來？
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