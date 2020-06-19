【美股悲劇】玩期權誤以為輸569萬　美年輕散戶自尋短見

外國傳媒報道，由於疫情讓許多人留在家中，加上一些網上券商大削手續費，讓美國掀起「炒股潮」，許多年輕散戶投身「股海」，惟他們對投資工具可能一知半解，又大膽進取，最近就有20歲大學生疑似投資失利而自尋短見。

報道指出，網絡券商Robinhood表示，正在審查其選擇權交易產品。此前有消息指，該平台有客戶在使用APP交易選擇權後，疑似誤認自己輸了超過73萬美元(約569萬港元)而自尋短見。

Sullimar Capital分析師Bill Brewster日前表示，他的表弟Alexander Kearns是個20歲的大學生，在疫情期間投身「股海」，惟最近離開了人世。

Kearns在遺書上稱，Robinhood害死了他，因Kearns在Robinhood帳戶的狀態中顯示，他在交易中賠了73萬美元，而Kearns認為，他選擇的是虧損「有限」的期權交易，不知道為何會輸那麼多錢，批評Robinhood允許他承擔過多風險。

不過，Kearns可能誤解了Robinhood的顯示頁面，實際上Kearns並沒有虧損73萬美元，而是帳戶有1.6萬美元(約12萬港元)，這才是Kearns真正的積蓄。

Robinhood也證實，Kearns有帳戶，但出於隱私，不會提供任何詳細資料，表示公司所有人都為這消息感難過，目前正審查其選擇權交易產品，以確定是否需要適當的改進。

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