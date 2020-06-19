古洞南兩地盤申建1427伙住宅　涉100萬方呎

城規會資料顯示，有財團就古洞南金坑路多幅地皮及毗連政府土地，申請由「康樂」、「綜合發展區」及「農業」地帶，改劃發展為「綜合發展區(2)」及「綜合發展區(3)」地帶。

該項目地盤面積約33.42萬方呎，將以不多於地積比率3倍發展兩個地盤，A地盤涉及7幢住宅，提供67.74萬方呎，涉971伙；B地盤涉及3幢住宅，提供32.52萬方呎，涉456伙，每幢樓高17至20層。兩地盤合共提供100.26萬方呎住宅樓面，共1,427伙。該項目將提供400個車位。

申請人指出，上述項目位於古洞南金坑路兩邊地盤，目前有關地盤被臨時建築物佔據，未能善用土地資源。據悉，上址為上水古洞南前何東花園。

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