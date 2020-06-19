德基科技發盈警
2020年06月19日 16:37
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德基科技控股(01301)公布，集團預期截至2020年6月30日止6個月之收益將較去年同期減少約40至50%，主要歸因於2019冠狀病毒病於2020年初爆發之影響。
集團不僅於2020年上旬難以安排物流向中國若干省份的部分客戶交貨，客戶的若干工作場所亦暫停營運及延遲瀝青混合料攪拌設備之調試。儘管中國之運輸限制於2020年第二季度已逐步放寬，客戶確認瀝青混合料攪拌設備之啟用仍然出現若干延誤，導致集團未能於2020年上半年確認若干合約之收益。集團希望客戶於2020年下半年將逐步確認瀝青混合料攪拌設備之啟用，而疫情之影響將放緩。
集團預期，截至2020年6月30日止6個月之公司擁有人應佔淨虧損將較去年同期之淨
虧損約2,400萬元人民幣增加約15至25%。淨虧損之預期增幅乃主要歸因於若干合約
之收益確認延誤及存貨減值撥備增加。
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