金管局：香港首季信用卡交易總額縮11%

香港金融管理局公布，今年第一季在香港發行的支付卡的統計資料顯示，2020年第一季末，在市面流通的信用卡總數為1,961萬張，按季下跌0.5%，按年上升0.6%。信用卡交易量及金額(包括零售銷售及現金貸款)容易受季節因素及整體經濟環境影響，走勢較為波動。

第一季，信用卡總交易量為2.02億宗，較上一季減少5%，按年則增加5.9%。信用卡交易總額為1,704億港元，按季減少11%，按年減少11.8%。交易總額當中，1,315億港元(77.2%)為香港消費，271億港元(15.9%)為海外消費，118億港元(6.9%)為現金貸款。

扣帳卡方面，由於同一張扣帳卡可包含多於一個扣帳卡品牌，因此難以計算在市面流通的扣帳卡總數。正如信用卡交易的情形一樣，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡交易量及金額亦會受季節因素影響。今年第一季，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量按季減少18.3%至3,781萬宗，總額則按季增加0.9%至854億港元。與2019年同期比較，今年第一季的扣帳卡總交易量減少2.6%，總額減少5.3%。

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