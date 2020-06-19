利淡因素猶在！美聯維持全年樓價升5%預測　豪宅料跑贏

美聯物業住宅部行政總裁布少明估計，下半年樓市的利淡因素猶在，但在剛需強、息口低、資金多及供應少等條件下，預期下半年新盤將「大反攻」並收復失地，料重上逾萬伙水平。

二手市場方面，樓價逾600萬至1,000萬元物業持續受惠放寬按揭保險成數，而豪宅更有望跑贏大市。估計下半年二手註冊量升至25,000宗，按半年升近14%。全年整體根價維持升5%的預測。

值得留意，今年底前有不少新盤SSD鬆綁盤，單以2017年5月至12月推售，而單位超過400個的12個項目計算，已涉及10,661伙。但綜觀過去數年SSD鬆綁後的二手註冊量來看，SSD鬆綁對單位供應數目影響不算太大，以2014年全新盤並售出11,178伙為例，到2017年SSD鬆綁的一年，該年此批項目合共僅錄355宗二手住宅註冊登記，佔2014年售出單位比率僅約3.2%。

由此可見，近年買家以用家為主導，置業目的多為自用及長線投資，並非作短線炒賣，鬆綁年沽貨情況不多，因此即使年底前有多個SSD鬆綁盤，但相信對樓價壓力不大。

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