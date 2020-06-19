維他奶：業務短期受疫情影響　東莞廠房將於8月投產

集團執行主席羅友禮在網上業績發布會上表示，受累於新冠肺炎疫情，集團業務受短期影響。其中收入佔比最高的中國內地市場，武漢廠房的生產線在疫情之初已受影響。隨着武漢封城及疫情擴散，其他主要市場同樣受波及。

羅氏續指，內地市場已於4月起開始復甦。在下半年，網上銷售和超級市場兩個銷售渠道均表現理想，惟零售及餐飲業務受疫情影響而受打擊；香港業務則受本地學校持續停課影響而令銷售下降。

他強調，集團業務基礎穩定，維他奶及維他品牌在內地和香港市場的市場份額持續增長；集團持續創新並研發新產品。

集團設於內地東莞的新廠房預計於今年8月投產。首席財務總監劉健成表示，該廠房設有20條生產線，將成為集團生產規模最大的廠房。他預計，隨着東莞廠房投產，今明兩年資本的開支將較以往少。

劉氏提及，雖然大豆和奶粉原材料價格有上升趨勢，但已與合作夥伴簽訂合約鎖定價格。疫情緩和有望帶動需求，集團將透過增加產量降低固定成本，務求控制利潤。

行政總裁陸博濤表示，內地市場的線上銷售增長動力強勁，佔內地整體收入約一成。而線上銷售亦讓產品拓展至現有廠房以外的城市，如西部城市，並獲得正面評價。這樣有助提升品牌知名度和協助集團部署未來的投資策略。集團以往曾參與「618」、「雙十一」等電商促銷活動，其中維他產品更成為平台最佳銷量的飲品。集團將持續發掘更多銷售渠道。

本港業務方面，陸氏指，學校是主要銷售渠道，停課令相關銷售下跌約3成。不過，學校正逐步復課，相信業務情況受控，期望疫情的衝擊會逐漸減少。

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