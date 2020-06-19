科創50指數7月23日面世　滬綜指編制方案將修訂

上海證券交易所及中證指數有限公司公布，上證科創板50成分指數(簡稱科創50指數)實時行情，將於7月23日發布，即上海科創板首批股份掛牌剛滿1周年的次一個交易日，以及時反映科創板A股的表現。

更值得關注是，滬綜指編制方案同時宣布修訂。經研究，上交所與中證公司決定自7月22日起修訂滬綜指數的編制方案，包括本剔除被實施風險警示的「ST股份」，並納入科創板A股。

而新股計入滬綜指的時間，亦延遲至上市1年後。考慮到大市值新股價格穩定所需時間，總體較小市值新股為短。為保持滬綜指的良好代表性，對上市以來日均總市值排名滬市首10位的大市值新股，將實行上市滿3個月後即可計入。

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