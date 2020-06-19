科創50指數7月23日面世 滬綜指編制方案將修訂
2020年06月19日 18:01
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(中新社圖片)
上海證券交易所及中證指數有限公司公布，上證科創板50成分指數(簡稱科創50指數)實時行情，將於7月23日發布，即上海科創板首批股份掛牌剛滿1周年的次一個交易日，以及時反映科創板A股的表現。
成分股名單已同步出爐，包括有「科創板第一股」之稱的華興源創(688001.SH)、首隻「科創板+H股」中國通號(688009.SH)、廣為港人熟悉由金山軟件(03888)分拆的金山辦公(688111.SH)等50隻A股。在現階段，科創板新股上市6個月後，即有機會計入成分股。待上市滿12個月的科創板A股達到100隻至150隻後，將調整為上市滿12個月後才有機會計入。截至5月底，科創板A股數量達105家，總市值1.6萬億元人民幣。
更值得關注是，滬綜指編制方案同時宣布修訂。經研究，上交所與中證公司決定自7月22日起修訂滬綜指數的編制方案，包括本剔除被實施風險警示的「ST股份」，並納入科創板A股。
而新股計入滬綜指的時間，亦延遲至上市1年後。考慮到大市值新股價格穩定所需時間，總體較小市值新股為短。為保持滬綜指的良好代表性，對上市以來日均總市值排名滬市首10位的大市值新股，將實行上市滿3個月後即可計入。
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