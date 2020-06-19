東方報業集團全年綜合虧損1156萬元

期內，集團股東應佔虧損1,098.7萬元，每股基本虧損0.46仙，不派末期息。去年同期股東應佔溢利為8,138.8萬元。

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集團的流動資金一直充裕，於今年3月31日的流動資產淨值逾8.75億元，其中包括定期存款、銀行結餘及現金逾5.94億元。

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