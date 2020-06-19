投資者注意！專家悲觀：疫情恐與人類「共存」至明年

財經媒體彭博報道，雖然中國、歐洲、美國都在快速進行疫苗研發，但只有最樂觀的人才預計一款有效疫苗能在今年問世。

如果像大多數專家預想的那樣，有效疫苗要到2021年才能問世，那麼，全球將被迫在明年或更長時間內與新冠病毒共存。公共衛生專家提醒，危機的下一階段可能需要重設預期和認知，改變行為方式。

在他們看來，成功的定義不是回到2019年那樣的生活，而是爭取到更多時間，保有足夠的耐力和政策彈性，以限制疫情擴大帶來的破壞力。根據一項估計，在擁有治療新冠的特效藥和疫苗前，全球死亡人數可能已超過100萬。

讓情況更複雜的是，疫情在社區間造成的威脅各不相同，更遑論國與國。本地疫情爆發的嚴重程度、檢測及追蹤密接者的效率、是否保持社交距離以及醫療體系和公共衛生信息的傳達在很大程度上造就了差異。

麻煩的是，病毒是看不見的。中國、南韓等曾經控制住疫情的國家，出現了第二波疫情。在新發疫情波及周邊省份後，北京本周關閉了學校，並對國際航班實施限制。在死亡人數一直低於其他歐洲大國的德國，一家肉聯廠和柏林的一棟公寓樓出現了新聚集性疫情。

在美國，紐約好不容易控制住疫情後，病毒又在佛羅里達州、德克薩斯州和亞利桑那州等地長驅直入。早期疫情不算嚴重的拉丁美洲，如今已陷入困境。城市中心人口稠密、農村地區醫療體系薄弱的巴西，已成為新的疫情中心。

全球疫苗免疫聯盟(Gavi)行政總裁Seth Berkley稱，​​​從中美兩國疫情反彈不難看出，取消抗疫限制措施後會發生甚麼。顯然，疫情在任何地方都沒有結束，「我們需要在未來如何應對疫情上保持謙遜。如果我們只是敞開大門，試圖完全恢復正常生活，那麼我們將看到病毒繼續傳播。」

Scripps Research Translational Institute的負責人Eric Topol說：「死亡人數會遠遠超過100萬，全球有那麼多的易感人群，到2022年如果死亡人數達到上百萬或更多，我不會驚訝。」

波士頓大學公共衛生學院與醫學院的教授Davidson Hamer表示，特朗普和其他專家曾希望隨着天氣變暖疫情能得到緩解，但這並沒有出現，也可能永遠出現不了。如果人們錯誤地感到安全，他們可能就會不戴口罩一級參加大型聚會。

他說：「真正令人擔心的時間是今年秋天，那時候大學復課，人們重返工作崗位，更多人在室內聚集，溫度下降，這是疫情復燃的完美風暴。」

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