【零售浩劫】新世界百貨預告全年利潤大跌

2019冠狀病毒病的爆發，中國內很多省市自2020年1月起實施緊急公共衛生措拖，當中包括實施隔離令及旅遊限制，並減少商業活動以保持社交距離。員工未能回到該集團位於中國的百貨店及顧客人流大幅減少。鑑於百貨店零售為集團的核心業務及其所有百貨店均位於中國，全國性的封鎖嚴重地影響了集團自2020年初的業務表現。

因應情況，集團由疫情於中國爆發開始，採納了若干措施以減輕其對業務營運的影響，該等措施包括實行全面降低成本措施、保留營運資金、推廣線上銷售渠道及提升營運效益。

有見近來疫情於中國爆發趨向穩定，當地旅遊限制亦逐漸解除，員工亦陸續回到工作崗位，使集團百貨店能夠回復營運。零售點重開，商業活動於中國亦恢復動力。雖然情況改善，但由病毒在全球其他地區的爆發，以及持續性全球經濟衰退，消費者仍保持謹慎，減低消費意欲，對集團的業務營運造成不利影響。

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