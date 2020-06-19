【零售浩劫】新世界百貨預告全年利潤大跌
2020年06月19日 18:44
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(Getty Images圖片)
新世界百貨中國(00825)公布，考慮到自2020年初爆發冠狀病毒病對集團業務營運的累計影響，董事會預期公司於2020年6月30日止財政年度的股東應佔利潤將較去年錄得大幅下調，及可能需要於2020年6月30日止財政年度確認非流動資產(包括商譽)減值虧損。
2019冠狀病毒病的爆發，中國內很多省市自2020年1月起實施緊急公共衛生措拖，當中包括實施隔離令及旅遊限制，並減少商業活動以保持社交距離。員工未能回到該集團位於中國的百貨店及顧客人流大幅減少。鑑於百貨店零售為集團的核心業務及其所有百貨店均位於中國，全國性的封鎖嚴重地影響了集團自2020年初的業務表現。
因應情況，集團由疫情於中國爆發開始，採納了若干措施以減輕其對業務營運的影響，該等措施包括實行全面降低成本措施、保留營運資金、推廣線上銷售渠道及提升營運效益。
有見近來疫情於中國爆發趨向穩定，當地旅遊限制亦逐漸解除，員工亦陸續回到工作崗位，使集團百貨店能夠回復營運。零售點重開，商業活動於中國亦恢復動力。雖然情況改善，但由病毒在全球其他地區的爆發，以及持續性全球經濟衰退，消費者仍保持謹慎，減低消費意欲，對集團的業務營運造成不利影響。
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