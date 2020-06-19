新股專輯：傳百勝中國申請港上市　籌156億

財經媒體彭博引述消息人士稱 ，百勝中國控股有限公司已以保密形式，遞交籌資規模或約20億美元(約156億港元)的香港上市申請，加入了尋求在香港發售股份的在美國上市中國企業行列。

這家餐廳營運商於近幾周向香港交易所提交了股票上市申請。百勝中國在中國經營美國品牌肯德基、必勝客和塔可貝爾的門店。

彭博一月曾報道，這家已在紐約上市的公司一直在與中金公司和高盛集團一起籌備在香港的第二上市。

消息指，股票發售交易的細節尚未最終確定，百勝中國也可能決定不推進上市。

根據百勝中國的網站，該公司在中國1,400多座城鎮經營着9,295家餐廳。該中國最大的快餐連鎖經營商之前公布首季收入按年下降24%，並表示預計冠狀病毒大流行對其業務的影響將需要很久才能擺脫。

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