全球經貿戰：傳夏威夷會談後　中國加快採購美農產品

財經媒體彭博引述消息人士報道，中美雙方在本周於夏威夷會晤後，中國計劃加快對美國農產品的採購，以信守中美第一階段貿易協議。

消息人士稱，在疫情干擾導致採購量落後後，中國打算加大從大豆到玉米和乙醇等各種產品的採購。中國官方已通知相關國有農產品採購單位，盡力履行第一階段協議。

這採購計劃可讓擔心中美貿易受阻的市場有所釋懷。美國國務卿蓬佩奧周四(18日)表示，中國外交政策高級官員承諾，會信守貿易協議中的所有承諾。

中國承諾在第一階段貿易協議下購買365億美元的美國農產品，高於貿易戰前2017年的240億美元。不過，美國農業部的數據顯示，今年首4個月中國採購規模僅有46.5億美元，只達到貿易協議設定目標的13%，比2017年同期低近40%。

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