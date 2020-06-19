新冠肺炎：新創建料全年溢利大減

集團表示，2020年2月17日至5月5日期間，於中國經營的收費公路和高速公路並無收取車輛通行費，此乃由於中國交通運輸部所規定的措施所致，因此，集團道路業務的貢獻顯著下降。

基於公眾就疫情採取多項預防措施，本地巴士服務的乘客量因而大幅減少，導致集團交通業務的經營環境困難，預期於截至2020年6月30日止財政年度下半年度的收入貢獻將顯著減少。

持續的旅遊限制及禁止群眾聚集，導致集團設施管理業務的收入貢獻大幅下降，其主要原因為原定於香港會議展覽中心舉行的展覽會及會議被取消或延期，香港會議展覽中心的餐飲業務受到嚴重影響及過境關口關閉期間，集團的大部分免稅店自2020年1月底或2月初起相繼停業，「免稅」店業務的收入因而受到嚴重影響。

集團的建築業務及保險業務的生意及營運所受影響相對較小，並維持穩定收入，能為集團的整體財務表現和狀況提供一定程度的穩定要素。

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