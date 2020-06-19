【停課有價】全球學生被迫暫時失學　經濟料輸78萬億

受累世紀疫情，全球數以十億計學童被迫停課，加上史無前例的經濟大停擺、家庭收入減少，以及各地政府將來必定要減少公共預算來還債，令這跨世代危機被世界銀行形容為「完美風暴」，尤其是貧窮地區學童學習受延誤，會對環球經濟損失帶來深遠影響，數額可能達到10萬億美元(約78萬億港元)。

世銀指出，由於疫情導致學校停課，至今年4月高峰期，全球有16億學生失學，衝擊環球教育體系陷入深度衰退。該機構預測，在停課持續5個月、且缺乏有效補償措施下，持續的經濟衝擊可能會導致現時中、小學生每人每年平均收入損失872美元(約6,801港元)，即收入會減少5%，若按此推算，相當於每名孩子整個人生合共損失約16,000美元（約12.48萬港元）。

隨着時光流逝，可能會導致全球經濟損失10萬億美元，原因是學習水平降低，這幾個月的求學時間被確認「消失」了、甚或導致潛在輟學現象。上述損失大約是各地政府對教育投資的所有總支出16%。按最新的國內生產總值(GDP)預測，由於疫情所造成的家庭收入減少，將有近700萬中、小學生可能輟學，有關數字更有機會進一步上調。

世銀人類發展副行長Annette Dixon認為，學生不能上學所導致的影響是多方面的，包括失去學習機會或錯失營養。如果沒有迅速、果斷及協調的行動，這場危機或令得來不易的人力資本遭受巨大挫折，繼而無可挽回地損害數百萬兒童的終身機會。

在疫情前，學生整個學齡階段平均完成11.2年學業，惟若按學習質量進行調整，僅相當於7.9年的教育時間。受累於疫情，學校停課期已長達5個月，導致學生立即喪失0.6年的教育質量，根據學習質量進行調整後，學生能實現的有效學習將從7.9年下降到7.3年。

至於香港，由於網絡發達，相對較貧困地區已很理想，甚至能帶來金錢未必可衡量的益處。新領域潛能發展中心註冊教育心理學家彭智華表示，疫情期間可能有助孕育人們的創意，例如家長與女兒多了時間相處，為小朋友帶來不少歡樂，彼此在資訊科技的能力亦得以提升，加速了經濟轉型。

然而，世銀警告，在疫情爆發前，已發現全球出現學習危機，尤其是中低收入的國家當中，有53%年齡十歲的學童不能閱讀及明白基本文字，擔心現時全球適齡的中、小學童未達識字最低要求的比例由40%升至50%。

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