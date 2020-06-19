【香港沉淪】疫情肆虐經濟冰封　展覽業勢失500億

新冠肺炎疫情肆虐下，全球展覽業進入冰河時期，香港亦難以獨善其身，多個原定在上半年舉行的展覽被迫延期以至取消，估計今年內損失隨時近500億元，香港的展覽場地商、主辦商、參展商以至酒店、零售商的收益均受打擊。

據全球展覽業協會早前估計，今年上半年全球展覽業蒙受約7,000億元的損失。香港方面，據香港展覽會議業協會最新研究顯示，展覽業在2016年為香港經濟帶來529億元的消費開支，相等於香港本地生產總值(GDP)的2.1%。香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，就算今年下半年展覽業回復正常，單計上半年的停擺已令全年收益大減一半。

以此簡單計算，若今年展覽業原先可如2016年般為香港經濟帶來529億元的消費開支，今年上半年的停擺將造成264.5億元的損失。另外，香港活動策劃、展覽及舞台製作聯合總會早前亦指，業界整體在首季已因疫情至少蒙受200億元損失。若再加上參展商透過展覽促成的潛在訂單金額，總損失隨時近500億元。莊氏指，即使下半年強制檢疫措施解除，還要看機構是否願意辦展覽，更重要是能否吸引商務旅客來港。

原於亞洲國際博覽館舉行的多個展覽被迫取消。環球資源展覽部副總裁黎可怡稱，環球資源2020年春季系列展因疫情而被迫取消，包括「消費電子展」、「移動電子展」、「智能家居及家電展」、「家居及餐廚用品展」、「時尚產品展」，以及「Lifestyle展」。上述展覽在去年四月共吸引超過8萬名海外買家來港觀展，未能評估相關的經濟損失。

香港會議展覽中心方面，會展管理公司發言人指，絕大部分原定於2月份或之後在會展中心舉行的展覽將延期至今年下半年或明年初舉行，只有極少數取消。例如原定於三月舉行的「香港國際影視展」將順延至今年8月舉行；原定於4至5月期間舉行的8個貿易展覽將一併延期至7月在會展中心舉行。而今年《巴塞爾藝術展》則改為網上形式，明年3月的實體展覽已落實重臨會展中心。

疫情以外，香港政治風波不斷，亦可能令愈來愈多參展商或買家轉移至其他亞洲地方參與展覽。不過，業界對此不太擔心。黎氏指，香港仍然是全球採購樞紐，海外買家可通過香港展覽採購內地產品，部分內地買家仍會赴港採購出口產品作內銷。會展管理公司也對香港展覽業的長遠前景充滿信心，因香港是接通中國大陸與世界的橋樑。

今年部分取消或延期的展覽：

●第98屆香港結婚節暨春日婚紗展

-由二月延至五月在會展舉行

●巴塞爾藝術展

-於三月時轉為網上展覽

●香港國際影視展

-由三月延至八月在會展舉行

●香港國際春季燈飾展、香港春季電子產品展、國際資訊科技博覽、香港家庭用品展、香港國際家用紡織品展、香港時裝節、香港禮品及贈品展、香港國際醫療及保健展、香港國際印刷及包裝展

-由四或五月延至七月在會展舉行

●消費電子展、移動電子展、智能家居及家電展、家居及餐廚用品展、時尚產品展、Lifestyle展

-取消

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626