全球經貿戰：歐盟不滿特朗普損害跨大西洋關係

財經媒體彭博報道，歐盟高級代表Josep Borrell表示，美國總統特朗普政府的一些決定損害了跨大西洋關係。在接受採訪的前一天，他主持了歐盟與美國國務卿蓬佩奧的一次視頻會議。

特朗普對歐盟的攻擊增強了歐盟採取獨立途徑應對當前挑戰的決心，因為美國政府的一些決定完全忽略了歐洲利益。這些決定包括美國在冠狀病毒危機之際計劃退出世界衛生組織(WTO)，威脅制裁國際刑事法庭，以及華盛頓計劃退出1990年代簽署的旨在減輕與俄羅斯軍事緊張關係的條約。

另外，Borrell在談到中國時說：「我們更親近美國而不是中國，因為...我們擁有相同的政治制度，這會帶來巨大的差異，但很顯然，我們與中國沒有(美國政府)那樣的系統性對抗。」

在伊朗問題上，這位歐盟外交政策負責人表示，他願意修改2015年核協議，但必須是在當前協議的基礎上修改。「不能將協議丟到窗外，然後從零開始。」

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626