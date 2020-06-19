美股警號！不知名公司股價突倍升　恐2000年泡沫翻版

財經媒體彭博報道，全球最大的財富管理公司向所有想要跟隨日間交易者，投資一些新奇股票並賺取快錢的客戶發出警告：不要去那裏！

管理資產達2.3萬億美元的瑞銀財富管理董事總經理兼私人理財顧問Charles Day表示，儘管在近期的股市上漲過程中，包括房多多和Nikola Corp.在內的一些不知名公司，股價往往在數天甚至幾個小時之內上漲數倍，但富有客戶應該堅持投資更安全的公司。

他說：「我3個月前從未聽說過的名字，突然之間成為最活躍的股票，那不是投資者應該去的地方，而是交易者、或者是業餘愛好者可能去的地方，如果你是富有的投資者，你必須不要去考慮自己會錯過這些股票的巨額回報。」

事實上，隨着無佣金經紀公司Robinhood等興起，令不少散戶湧入幾乎沒有利潤甚至不盈利的公司，推動這些公司股價飆升。隨着個人投資者開設新交易帳戶的數量達到創紀錄水平，華爾街的專業人士正試圖弄清散戶的胃口程度多大。

考慮到暴漲的股票愈來愈多，Day與2000年市場崩盤時的情形相提並論，他說，當時一些不知名公司在一個月就上漲一倍或兩倍。上周的一天，規模不大的中國房地產公司房多多在沒有消息刺激的情況下上漲12倍，使其市值達到40億美元。短短幾天內，其市值又回落至10億美元以下。

因此，他說：「如果您非常富有，那麼你想要擁有的就是下跌時的保護，從而對持有的風險資產更加安心。」

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