又有生意做！中國消除三文魚嫌疑 不會限制食品貿易

財經媒體彭博報道，中國認同全球專家關於北京最新出現的新冠疫情不太可能起源於食品貿易的觀點，表示不再考慮採取相關限制措施。

中國海關衛生檢疫司副司長宋悅謙在周五(19日)舉行的發布會上表示，中國認同國際組織關於進口食品傳播病毒風險很低的意見，不會採取食品貿易限制措施。

中國疾控中心研究員馮錄召在同一場發布會上稱，目前還沒有發現通過食用海鮮等食物經過消化道感染的證據。

上述最新發現可能會使中國減輕對進口食品的審查，讓海鮮出口商鬆一口氣。在北京本月通報病例再度激增前，今年首4個月，對中國的海鮮產品出口已經銳減30%以上。

在發現新的確診病例後，海關部門稱在6月11至18日期間已檢測共計47,812份進口海鮮、肉類、蔬菜、水果及包裝和冷藏食品樣本，結果均為陰性。

宋悅謙在發布會間隙對彭博表示，對進口商品進行病毒檢測並未造成清關延遲，海關部門將繼續監視海外疫情，以確定病毒檢測措施還要實施多長時間。

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