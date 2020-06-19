新盤UPDATES：再掀入票搶購潮　料凍結二手購買力

新盤市場再掀入票搶購熱潮，將軍澳大型項目首日開放示範單位及收票，市場反應踴躍，料已凍結大批二手購買力。

●SEA TO SKY開放示範單位 逾百人排隊等睇樓

因應疫情等關係，發展商特別安排睇樓人士於商場內不同地方分散排隊，以隔開人潮，同時更為各大地產代理公司，安排指定商舖作支援中心，以免人流過於集中於售樓處內。該盤首張價單推出285伙，折實平均呎價15,823元，兩房戶入場費由642.8萬元起。

●迎海系列個半月速沽17伙特色戶

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，馬鞍山迎海系列各期於過去一個半月，連環售出17伙特色大宅，套現約6.4億港元，當中以複式花園屋為主，佔7伙。項目稍後計劃加價，短期空間料約5%。

他透露，部門下半年有機會開售3個新盤，包括元朗唐人新村項目、屯門帝御·金灣及啟德項目。

發展商周五(19日)開放迎海·星灣御第16座地下及1樓複式A單位予傳媒參觀，單位實用面積3,112方呎，花園面積1,072方呎，間隔四房四套連儲物間。大廳面積超過600方呎，主人套房逾500方呎。

藝人高海寧稱，本身好鍾意買樓，現時已有一層樓，希望可樓換樓。是次參觀迎海·星灣御地下複式戶後，很喜歡大花園及四周環境，有意將來購入該樓盤單位。

●OASIS KAI 頂層連天台特色示範單位曝光

會德豐地產位於啟德的OASIS KAI TAK，累售625伙，僅餘23伙待售，包括10個標準及13個特色戶。發展商向傳媒公開第2座36樓A室全新頂層連天台示範單位，屬四房兩 套間隔，實用面積1,530方呎，天台面積785方呎。

單位設特高樓底，客飯廳間隔分明，落地玻璃窗連接露台，飽覽啟德及開揚維港景色。而主人套房特設衣帽間，提升空間實用性。

●半山捌號高層一房戶售逾千萬元創新高價

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626