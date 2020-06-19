樓價UPDATES：大埔頌雅苑放盤一個月劈60萬沽

居屋市場亦錄劈價成交，大埔頌雅苑兩房單位，放盤一個月，劈價60萬元，已補價自由市場售470萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島2座高層F室，實用面積455方呎，兩房間隔，望山景及少海景，獲買家以823萬元買入，實用呎價約18,088元，新買家為本區客。

●筲箕灣i‧UniQ譽都中層B室，實用面積約375方呎，一房間隔，以月租約15,500元承租，實用呎租約41元，業主於2011年6月份以約658萬元一手購入，租金回報約2.8厘。

●鰂魚涌太古城6月暫錄得約16宗買賣，包括智星閣中層D室，實用面積約502方呎，兩房間隔，叫價約1,050萬元，議價後以1,000萬元成交，實用呎價約19,920元，新買家為同區用家，入市作換樓之用。

●北角嘉安苑低層D室，實用面積390方呎，兩房間隔，獲區外首置上車客以約670萬元承接，實用呎價17,179元，原業主於2011年1月購入上址投資，當時作價295萬元，持貨9年至今沽售，帳面獲利375萬元。

●跑馬地滙翠臺錄本月首宗買賣，單位為2座中層A室，望禮頓山景，套三房間隔，實用面積約643方呎，以1,468 萬元放盤1年後，獲區內客接洽，議價後減價103萬元，以約1,365萬元成交，實用呎價約21,229元，新買家為首置客。

●灣仔愛群閣高層D室，實用面積423方呎，兩房間隔，以19,000元租出，實用呎租45元，原業主於2020年5月以638萬元買入，租金回報3.6厘。

●灣仔美漢大廈低層I室，實用面積308方呎，一房間隔，望城市景，原叫租15,800元，放租僅2日，獲單身人士以月租14,500元承租，實用呎租47.1元。

●大潭陽明山莊5座高層39室，實用面積約1,045方呎，兩房連一套房設計，享山景，日前以50,000元獲承租，實用呎租約47.8元，項目6月暫錄約3宗的租賃成交，現時約有53個租盤，叫租由48,000元起。

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九龍區

●長沙灣宇晴軒6月錄10宗成交，平均實用呎價18,272元，其中7座高層E室，實用面積445方呎，兩房間隔，望內園景，3月叫價890萬元，現累減34萬元，獲用家以856萬元承接，實用呎價19,236元。

●長沙灣宇晴軒7座高層B室，實用面積約554方呎，三房間隔，望海景，放租一日後即獲租客以24,200元承租，較原叫價24,800元，低600元或約2.4%，實用呎租約44元。

●長沙灣喜韻6月錄約5宗租務成交，其中1座中層B室，兩房間隔，實用面積約506方呎，以約20,000元放租3個星期，吸引外區客洽詢，議價後減價1,500元，以18,500元租出，實用呎租約36.6元，新租客為家庭客。

●長沙灣海柏匯低層G室，實用面積214方呎，開放式間隔，吸引同區客承租，月租11,000元，實用呎租約51.4元，業主於2016年10月以約372.5萬元購入，回報率逾3.5厘。

●西南九龍浪澄灣3座低層B室，實用面積約547方呎，兩房間隔，去年11月中開始放盤，原業主開價1,130萬元，經議價後減價75萬元或約6.6%，最終以1,055萬元沽出，實用呎價約19,287元。

●紅磡海濱南岸2座中層G室，實用面積593方呎，三房間隔，享少海景，最初開價1,100萬元，議價後以1,065萬元易手，實用呎價17,960元，新買家為同區租客，見樓價略為回軟，即積極入市。

●茶果嶺麗港城6月至今暫錄8宗成交，平均實用呎價13,899元，近期9座中層A室，實用面積748方呎，套三房間隔，議價後以983萬元易手，實用呎價13,142元。

●將軍澳新都城6月暫錄17宗成交，平均實用呎價徘徊於16,936元，當中2期4座低層B室，實用面積644方呎，套三房間隔，另設儲物房，以970萬元易手，實用呎價15,062元。

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新界區

●大埔居屋頌雅苑頌美閣高層16室，實用面積409方呎，兩房兩廳間隔，原先於已補價自由市場開價530萬元，放盤1個月，減價60萬元或11.3%，獲用家以470萬元承接，實用呎價11,491元。

●馬灣珀麗灣6月交投步伐減慢，至今錄得10宗成交，較上月同期減少47%，睇樓量亦跌三分之一，該盤27座高層H室，實用面積507方呎，兩房間隔，附設露台，外區單身男士承接，單位原叫價640萬元，經議價後，減價22萬元或約3%，至618萬元成交，實用呎價約12,189元。

●荃灣麗城花園3期6座低層D室，實用面積約728方呎，套三房間隔，日前以876萬元成交，實用呎價約12,033元，原業主在1991年6月以約87.4萬元買入，持貨至今約29年，物業升值約9倍。

●屯門聚康山莊2座低層B室，實用面積445方呎，兩房間隔，成交價561萬元，實用呎價12,607元，原業主早於去年6月已放盤，原叫價600萬元，隨市況回落，多次下調叫價，最終累減39萬元或6.5%獲買家承接，新買家則為新盤向隅客。

●屯門居屋兆安苑G座中層7室，實用面積563方呎，兩房一廳間隔，區內首置客即睇即買，於已補價自由市場以498萬元購入自用，實用呎價8,845元。

●屯門居屋兆軒苑B座高層17室，實用面積376方呎，兩房一廳間隔，累減12萬元，獲買家即睇即買，以已補價自由市場價398萬元購入，實用呎價10,585元。

●天水圍居屋天頌苑C座高層3室，實用面積650方呎，三房兩廳設計，區內綠表客因熟悉區內環境，毋須重新適應，加上原業主有意換樓，提供輕微議價空間，於未補價第二市場以456萬元即睇即買，實用呎價7,015元。

●元朗翹翠峰2座頂層一個三房單位，實用面積667方呎，天台約310方呎，開價930萬元，議價後以888萬元易手，實用呎價13,313元。

●元朗蝶翠峰5座中層E室，實用面積569方呎，叫價660萬元，議價後以640.8萬元沽出，實用呎價11,262元，原業主於2013年12月以416萬元買入，現轉手帳面獲利224.8萬元或約54%。

●沙田河畔花園B座中層3室，實用面積242方呎，一房間隔，開價490萬元，放盤2星期，累減27萬或5.5%，以463萬元速沽，實用呎價19,132元。

●大圍聚龍居2座高層C室，實用面積752方呎，套三房間隔，開價1,340萬元，減價90萬元，減幅6.7%，最終以1,250萬元連車位沽出，實用呎價16,622元。

●馬鞍山迎海1座極高層F室，實用面積約510方呎，為一房戶連士多房間隔，房內連露台，去年9月初以900萬元放售，其後減價76萬元或約9%，日前終以824萬元交吉沽出，實用呎價約16,157元，原業主於2014年3月以約727.6萬元購入，持貨至今約6年轉手帳面獲利約96.4萬元，物業升值約13%。

●馬鞍山帝琴灣凱琴居11座中層D室，實用面積1,109方呎，三房間隔，開價1,480萬元，放盤10個月，獲買家以1,443萬元連車位承接，減價37萬元，減幅2.5%，實用呎價13,012元。

●西貢逸瓏園1座中層A室，實用面699方呎，兩房兩廳連儲物室間隔，望山景，原先叫價988萬元，微減4.7萬元，減幅0.5%，以983.3萬元沽售，實用呎價14,067元，原業主於2016年5月購入上址，當時作價853萬元，持貨至今將單位轉售，帳面獲利130.3萬元離場，單位4年升值約15%。

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