道指早段勁升371點　Apple股價升近1%

傳中國加快採購美國農產品，加上歐盟領袖開始討論刺激經濟方案，利好美股投資氣氛，道指周五早段勁升371點，報26,451點；納指漲102點，至10,045點。周五亦是美股「四期結算」，即指數及個股的期貨與期權結算日，或加劇市況波動。

瑞銀財富管理董事總經理Charlie Day促請客戶持有大型增長股，把一些最近股價飆升但名不經傳的股份，留給「即日鮮」投資者炒賣，不要認為錯失了高回報的投資機會。

個別股份方面，蘋果公司(Apple Inc.)股價升0.98%，至355.17美元，亞馬遜及Facebook分別漲0.49%及0.28%，至2,653.98美元及236.6美元。

迪士尼獲富國銀行調升目標價，由107美元上調至118美元，但評級維持至與大市同步，反映疫情對迪士尼主題公園及電影製作構成影響。迪士尼股價早段報119.51美元，升0.96%。

另外，由私募基金Cerberus等持有的美國超市集團Albertsons宣布首次公開招股（IPO）計劃，擬每股18至20美元發售6,580萬股，集資最多13億美元，以招股價上限計，市值最多96億美元。Albertson以多個品牌經營2,252家超市，去年收入625億美元。

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