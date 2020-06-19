【零售浩劫】英記茶莊全年虧損擴至1230萬

集團表示，於2019年6月至2020年3月31日面對零售業務環境的突然動盪，導致全年負增長。

回看2019年6月至2020年1月，大量民眾走上街頭及公共場所進行遊行示威。騷亂導致零售點及餐館減少營業時間，有時甚至關門歇業。消費者被迫遠離街道和商場，導致消費欲望喪失。

於2020年1月至目前，疫情的爆發對零售營業額的收縮造成另一重大影響。在政府鼓勵「留在家裏」以防止感染新型冠狀病毒的情況下，令店舖及專櫃縮短了營業時間。

董事認為，茶葉及茶類相關產品的零售於截至2020年3月31日止財政年度仍然保持適度的嚴峻環境。

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