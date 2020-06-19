致富智庫：打工及投資注意！「坐得太久」會增加患癌風險

要致富，當然是努力工作，即使日常投資，也可能要「坐定定」。不過，有研究發現，別讓自己「坐得太久」，否則後果嚴重！

根據美國醫學會期刊：腫瘤學(JAMA Oncology)近日最新刊登的研究報告，就警告「坐得太久」真的會提高患癌風險。不過，只要把最少30分鐘的坐姿換成輕、中、重度運動，就可降低相關風險。

上述報告由2009至2013年，要求約8,000位未患癌的人士連續7天、一醒來就戴上追蹤裝置，讓研究人員可更精確估計運動的影響。

經過5年追蹤，發現相對「久坐不動」時間最短的人，「久坐不動」時間最長的人患癌死亡風險要高出82%。同時發現當參與者將坐下「30分鐘」換成走路等輕強度活動，患癌風險就能減少8%；若是中強度活動，降幅更達31%。換言之，「少坐多動」是重要的。

因此，報告建議上班人士每小時站立5分鐘，或行樓梯代替搭電梯，會相對「久坐不動」的人減少患癌風險。

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