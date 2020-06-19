小心油價見頂！內地油儲近爆棚　油輪塞滿港口

財經媒體彭博報道，在今年較早趁油價暴跌而大舉入貨後，全球最大原油進口國中國內地岸上已見油滿為患，缺乏儲存空間，如今停泊在中國沿岸地區外海的油輪數量開始增加，要等待更久的時間才能進港卸貨。

據彭博資訊與數據追蹤公司Kpler編纂的資料顯示，本月以來停在大陸沿海的油輪不斷增加，總數上看200艘。這種油滿為患的狀況凸顯中國煉油業大手筆採購。不過，隨着中東、拉美、俄羅斯和西非的原油不斷湧入內地，這些便宜的原油開始淹沒港口的基建和儲油設施。

Kpler估計，輸往內地的原油可能高達每日逾1,400萬桶，較5月創下的紀錄還要再高20%。

報道指出，目前至少有32艘油輪正停泊在內地各大港口外海，高於月初時約24艘，而一艘例如5月便已抵達的油輪，需4周以上才能卸完所有貨物。相比之下，疫情爆發前只要約5天。

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