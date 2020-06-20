歐洲股市收市做好　Wirecard再瀉35%

歐洲股市周五(19日)向好，英國富時100指數收報6,292點，升68點或1.1%；法國CAC指數收報4,979點，升20點或0.42%；德國DAX指數收報12,330點，升49點或0.4%。

歐盟27個國家政府周五討論實施7,500億歐元的復甦基金，以應對新冠肺炎疫情對當地經濟的影響，但目前歐盟部分國家對該建議仍有一些分歧。

數據方面，英國國家統計局指，英國5月零售銷售按年跌13.1%，仍但大幅好過市場預期跌17.1%。

德國支付公司Wirecard行政總裁Markus Braun辭職，該公司此前稱核數師無法查核資產負債表中的一筆19億歐元現金。Wirecard股價周四挫逾6成之後，周五再下瀉35.29%。

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