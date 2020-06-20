紐約期油直撲40美元關　全周升近一成

場對產油國減產情況感到樂觀，國際油價周五(19日)上漲，紐約7月期油收報每桶39.75美元，升0.91美元或2.34%，全周累升近10%；布蘭特8月期油收報每桶42.19美元，升0.68美元或1.64%。

油股公司貝克休斯公布，至6月19日當周，美國石油鑽井數下降10台，至189台，創2009年6月以來新低；天然氣鑽井數下降3台，至75台，創紀錄新低；總鑽井數下降13台，至266台，連續7周創紀錄新低。

據報道，伊拉克和哈薩克斯周四在石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)小組會議上，承諾更好地遵守石油削減協議，這或意味到OPEC+在7月份有望更深入減產。

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