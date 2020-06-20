美股收市：道指跌208點　納指6連升

投資者繼續評估美國新冠肺炎疫情持續升溫對經濟復甦步伐的影響，美股周五(19日)個別發展。道指蒸發早段最多371點的升幅，收報25,871點，跌208點或0.8%；標指收報3,098點，跌17點或0.56%；納指收報9,946點，升3點或0.03%，連續6日上漲。

總結全星期，道指、標指、納指分別累升1.04%、1.86%、3.73%。

隨着經濟重啟及篩檢測試增加，美國疫情持續升溫，惹市場憂慮。亞利桑那州和佛羅里達州周五均錄得紀錄以來最高的單日確診數字；同時，加州周四新增逾4,000宗病例，增幅創單日最高。

因應疫情升溫，蘋果公司(Apple Inc)周五(19日)宣布，旗下美國11間門店將會再度暫停營業，主要由於當地新冠肺炎疫情有所升溫。蘋果公司股價收報349.72美元，跌0.57%。

此外，郵輪公司國際協會周五宣布，主要郵輪公司已同意自願將停駛時間延長至9月15日。郵輪股受壓，嘉年華遊輪、挪威遊輪股價均下挫逾5%。

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