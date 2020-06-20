【深度解構】德國科企Wirecard面臨的「生死戰」

外國傳媒報道，過去曾被譽為德國金融科技業寵兒的Wirecard，現時面臨「生死戰」。事緣這家支付處理服務提供商再次表示，無法公布去年業績，因核數師無法查核資產負債表中的一筆19億歐元(約163億港元)現金。另外，該公司行政總裁布勞恩(Markus Braun)已辭職。

以下是媒體整理Wirecard從崛起到衰落的過程：

該公司始於1999年，2005年透露併購InfoGenie，借殼上市到德國法蘭克福股市。奧地利籍的電腦科學家布勞恩2002年加入Wirecard，並成為該公司的行政總裁兼科技主管。

布勞恩帶領這家公司積極擴張，在新加坡成立亞太分公司，並透過收購花旗集團預付卡服務部門打入美國市場。據該公司網站，其主要業務是為企業處理電子支付，主要客戶包括FedEX、Fitbit和荷蘭航空公司KLM，另外也擁有行動支付軟體Boon。

這家原本默默無名的公司，現在已成長為德國最頂尖的科技公司之一，爬到與SAP、英飛凌等大型企業同等的地位。

●媒體指控

不過，布勞恩的這些成就，卻在過去這18個月裡被掩蓋掉了，因為倫敦金融時報對其會計手法進行了調查，並於去年1月發文指控Wirecard涉嫌在新加坡辦公室利用偽造和修改過日期的合約來誇大收入數字。

該報描述了一種叫做「往返交易」(round-tripping)的手法，透過在跨國多單位間製造大量可疑交易，來讓這些交易在當地審計單位眼中看起來合法。

金融時報後來在去年10月再發報道，聲稱Wirecard的財務團隊員工正在密謀虛報杜拜和都柏林子公司的收入盈利，試圖誤導核數師安永。

Wirecard後來多次否認該媒體的指控，甚至因為這些報導控告金融時報，指控其與沽空投資者掛勾。金融時報也否認該公司的指控。同時，外部獨立的法律事務所RPC去年也對金融時報的報道做了調查，發現無法證明金融時報與市場人士掛勾。

●消失的19億歐元

然而，這家公司自己卻在稍早前發表一項令人震驚的消息：負責審計的安永事務所，無法確認列入2019年財報中19億歐元現金，相當於該公司資產負債表的4分之1。

這使Wirecard的前途陷入困境。該公司表示，若無法在周內發表財報，將有20億歐元貸款面臨被收回。

投資研究公司CFRA資深分析師史巴師尼格表示，這代表Wirecard將遇到流動性危機。因為該公司有17億歐元現金是握於監管機關之手，包括德國的Wirecard銀行和英國Wirecard Card Solutions。基於一般企業目的的現金動用，基本上都會受到監管限制。

該公司的市值曾一度最高到240億歐元，但現在已跌到不到50億歐元，自金融時報去年1月首篇報道以來，該公司股價已跌逾70%。

資產管理公司Argonaut Capital創辦人諾利斯表示，他認為Wirecard可能會在本周末(20日)宣布破產。他說：「布勞恩很寡顏無恥地想將公司描繪成詐欺的被害者，並試圖讓投資者專注在其明顯強勁的收入成長。如果這筆現金真的不存在，那就代表現在這些交易都是假的。」

●連內銀也中伏

Wirecard的醜聞引發德國股市史上罕見的個股股災，但受災的不僅投資者。據財經資訊平台彭博，Wirecard現有的兩個周轉機制中，以德國和中國的銀行暴露的風險最重，其中包括中國農業銀行、中國銀行、德國商業銀行、德意志銀行。

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