中美科技戰：憂華為供應鏈受阻　英日各謀對策自保

美國商務部日前批准修改規定，允許美企與中國科技巨企華為合作制訂5G網絡標準，目前正等待華府發布《聯邦公報》。不過，面對中美雙方不斷角力，企業都急謀對策自保，以防供應鏈受影響。

日本方面，據當地傳媒報道，松下(Panasonic)將斥資約80億日圓(約5.8億港元)擴建其廣州的工廠，以提高5G兼容設備原物料的中國產量，相關投資由本月開始，新的生產線料於明年秋季投入使用，產能因此有望增加約50%。

松下預期，這些材料將用於5G基站天線及路由器等；另預計目前美國收緊對華為的限制不會對其電路板材料業務產生影響。

至於英國，據英媒報道，因擔心美國制裁華為會干擾英國的供應鏈，英國國家網絡安全中心(NCSC)的官員已向當地電訊公司發信指，須確保有足夠的華為設備的庫存。

NCSC官員上周去信英國電訊(BT)及沃達豐(Vodafone)指，美國針對華為不斷升級的行動，或會影響華為對產品更新的能力，故需要保持供應鏈；又強調確保產品及組件維持最新狀態，對維護網絡安全十分關鍵。

信中指出，政府正詳細考慮美國制裁措施對英國網絡的影響，建議電訊公司採取措施預防。目前英國電訊及沃達豐未就報道作出回應；華為則表示正在與NCSC全面合作，並拒絕進一步評論。

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