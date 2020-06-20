【終極懶人包】周日可申請「攞一萬蚊」喇！諗好邊間銀行未？

明天是星期日(21日)，除了慶祝父親節之外，亦是申請政府派發1萬元計劃的大日子，當日早上7時起已可登記，經手機或網上銀行申請可以快點收錢，銀行推出的優惠一籮籮，又有存息優惠、又有大抽獎、又有金送，你諗好用邊間申請未﹗

【滙豐：抽獎禮品甚豐富 抽獎機會可有4次！】

於8月31日或之前經滙豐登記，並在9月17日或之前成功領取1萬元者，可有1個月10厘港元儲蓄優惠年利率，本金上限為1萬元，利息大約有83元，但客戶需要在優惠期內完成最少一項指定的數碼程序或交易，當中包括更新或完成客戶風險取向問卷、選擇接收電子結單、將滙豐設定為轉數快的指定收款銀行並轉帳等。

滙豐其他抽獎禮品甚為豐富，於推廣期內登記的客戶，有機會獲1萬元獎金(30個名額)、蘋果 iPhone SE 128GB 智能電話(60個名額)及蘋果 iPad Air 256GB 平板電腦(20個名額)。如果客戶透過滙豐電子渠道登記，抽獎機會可有4次添！

【渣打：24位客人有機會贏雙倍現金】

渣打表示，市民於今年8月15日前登記計劃並成功收到款項，有機會贏取額外1萬元現金獎。該行會於6月21日至8月15日期間，每星期會送出3份1萬元現金。總共8個星期，即係有24位幸運兒可以有2萬蚊。

【中銀︰愈早登記贏取的獎賞價值亦愈高】

6月21日至9月30日期間經中銀申請，可自動參加大抽獎，有機會贏取高達10萬元購物禮券。全新中銀客戶透過手機應用程式開戶及收取1萬元，3個月定期存款的年利率為4.3厘，定存限於10萬元，即可收息1,075元。

如果有用開中銀信用卡，由7月至9月，以中銀信用卡作合資格簽帳交易，可有達1,500元現金回贈。

【恒生：抽cash名額夠多】

經恒生銀行申請1萬元現金發放，客戶會自動進入大抽獎，有機會額外獲得1萬元或20元現金獎賞，該行會隨機選出共 9,005 名合資格客戶。不過，1萬元名額只有5個、20元名額則有9,000個。

【星展：有愛心 幫助萬個家庭】

由6月21日起至9月30日登記領取政府現金發放計劃，客戶可獲3個總值50元的電子印花，如經活期及儲蓄帳戶進行指定電子交易，可獲高達9個總值150元的電子印花。

每1萬名以星展戶口登記的客戶，星展香港將會向膳心連基金捐贈1000個「星展Care more」食品包，以幫助1萬個有需要家庭。

【花旗香港：人人賞68元】

花旗客戶於8月31日前，透過網上理財登記現金發放計劃，可賺取68元現金獎賞，客戶更將自動參加大抽獎，有機會贏取10萬元現金獎，但名額得1個。新客戶透過手機銀行進行遙距開戶，可額外賺取500元現金回贈，需存入5萬元新資金並維持半年，可包括政府發放的1萬元。

【工銀亞洲：賞50元現金】

新舊客戶經個人電子渠道登記及領取1萬元後，可獲50元現金回贈；憑工銀亞洲信用卡於本地簽帳消費，可享2%現金回贈，最高可享200元額外回贈。

值得留意，推薦全新客戶透過工銀亞洲的電子渠道登記，可額外獲贈50元禮券或參加大抽獎活動，有機會贏高達1萬元現金回贈，每成功推薦一位，即可獲抽獎一次。

【上商：有機會執到「金」】

該行客戶以電子方式登記，可獲得3次抽獎機會，有機會贏取1兩裝千足黃金、加拿大楓葉金幣0.5盎司裝、澳洲鴻運金幣0.05盎司裝合共5份，以及100元禮券200份。

【南商：抽現金及智能空氣炸鍋】

南洋商業銀行客戶可以參加抽獎，有機會獲得額外1萬元現金獎賞。合資格客戶只需於2020年7月31日或之前透過南商網上銀行/手機銀行登記香港特別行政區政府推出嘅「現金發放計劃」，並成功用南商帳戶收錢，即自動參加南商「1+1」萬大抽獎！獎賞豐富，包括6個1萬元現金獎賞，同埋20個GrandaZ智能空氣炸鍋3.0L。

【虛銀眾安定存息達1.8厘】

最後，作為唯一一間參與是次派錢計劃的虛銀，眾安取態積極，若於6月21至8月31日間，現有客戶於該行登記及領取1萬元，有機會抽到12萬元現金獎(1個名額)、或1萬元現金獎(5個名額)，結果將於9月9日公布。

另外，於該行完成登記現金發放計劃，可獲得0.6厘的3個月港元定期存款加息券，存款上限為8萬元，加息券有效期將在派發後15天失效。以3個月定存息1.8厘(基本1.2厘+加息券0.6厘)、8萬元存款額計，到期後可得利息360元。

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