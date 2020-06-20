1周10大驚奇：呢間公司被瘋炒　預示全球股市結局必慘？

2020年「六絕月」過了逾半，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，在同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅，之後呼籲小心至今，異象有得有失！之後會如何呢？建議繼續作壁上觀！

【1、股市警號？淡友也轉軚：與聯儲局唱對台愚蠢】

近期全球股市跟隨美股大上大落，市場人士也轉軚再轉軚，惟根據往績，這絕非佳兆，反而預示忍手更實際！

市場研究老手、2018年5月警告聯儲局會「加錯息」、2019年6月再估計聯儲局會瘋狂劈息，結果言中，之後在5月初預警股市僅「大熊反彈」的Bianco Research主席James Bianco，本周決定轉向！他改口支持美國會在今年底前創新高，原因亦是聯儲局。

他本周表示，當局採取了前所未見的行動來支持市場，因此美股注定要上漲，不能排除年底前再創新高。

回看他早於3月初就開始「揸重現金」，即使股市由3月下旬低位反彈，也依舊睇淡，直到聯儲局近期接二連三大舉救市才「投降」。

他認為，聯備局宣布開始購買個別公司債，讓市場動力持續，有效地創造了環境，即使是散戶或短炒客都相信，就算經濟衰退且疫情有再爆發風險，都不會遭遇損失。因此，Bianco認為，對抗聯儲局放水是愚蠢的。

雖然他承認經濟基本因素仍存在問題，股市被高估，但只要資金不斷湧入，就會被推高。他透露在6月初開始重返市場，惟不會進取，因疫情仍有可能出現第二波感染，經濟復甦進度可能不如預期，更擔心聯儲局有可能改變主意。

【2、股市警號？高盛：散戶變「股神」 表現贏大戶】

除了淡友轉軚外，更有散戶變「股神」，同為不祥之兆！美國華爾街大行高盛指出，自股市反彈以來，散戶表現贏大戶，他們的投資回報率跑贏該行自製的避險基金投資組合。

高盛的調查方法是將受散戶青睞的熱門股化作投資組合，結果這一籃子股票自3月熊市低位勁漲61%；反觀，高盛自家的一籃子避險基金同期的回報率僅45%。

高盛的數據來自深受散戶歡迎的網絡證券商Robinhood、追蹤落盤的軟件Robintrack，以及金融數據服務公司FactSet。

隨着Robinhood、嘉信理財(Charles Schwab)及德美利證券(TD Ameritrade)等券商湧入大量散戶，加上美股自3月低谷強勁反彈，市場普遍預期新散戶正推動這波漲勢。Robinhood表示，首季新開戶數目升至破紀錄的300萬戶；免手續費、零股交易及居家避疫，也促使年輕投資者入市。

高盛指出，深受散戶歡迎的「愛股」包括許多受疫情重創的個股，像是航空股、博彩股及郵輪股。

【3、美股警號！華爾街投資大佬：散戶必定含淚收場】

就上述異象，著名投資大師、與「股神」巴菲特相識於微時的Omega Advisors創辦人Leon Cooperman本周認為，美股已得到充分估值，不會跌破3月低位，但也不會升穿今年2月高峰，即上落市居多。不過，他提醒，市場上出現散戶一窩蜂入場撈底，他們買入大受疫情衝擊的股票，最後的下場可能不會太好。

他說：「Robinhood市場最終將以流淚作結。」正如上述提及，Robinhood是近期大受歡迎的免費網絡落盤交易平台。有報道指，Robinhood近年新增帳戶超過300萬個，目前總帳戶超過1,300萬，使用者年齡中位數為31歲。

就此，Cooperman說：「他們正在做蠢事。」

事實上，有不少報道指出，美股自3月23日低位以來的漲勢及之後的劇烈波動，是由這些零佣金折扣經紀交易所促成，網上券商嘉信理財(Charles Schwab)與Robinhood這類交易平台，正是推動年輕投資人進入股市的推手。

Cooperman批評，疫情使人們「宅」在家中，欠缺可轉移注意力之事，造就了一個完美環境，令一批「新力軍」在美股出出入入。散戶搶買租車公司Hertz股票就是明顯例子，雖然該公司已申請破產，股票可能變廢紙，但散戶仍然不知風險大手買入。

他說：「真正的賭場關閉，聯儲局又承諾未來兩年還有免費資金可提供，讓他們炒炒賣賣。依我的經驗，這樣的事最終會以流淚作結。」

【4、美股警號！克魯格曼：散戶瘋了 狂買「垃圾股」】

上述提到Hertz，究竟發生了甚麼事？2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)本周在其《紐約時報》專欄撰文，正正提及近日最令人驚訝的是：投資者大舉買入租車公司Hertz的股票。

Hertz是美國租車公司，由於負債龐大，上月申請破產，準備藉債務重整繼續營運，但意味股票將變得一文不值。事實上，該股在今年2月時每股超過20美元，6月初已跌破1美元。

不過，瘋狂的事發生了！就者散戶突然爭先恐後狂買該股，使股價急飆5倍。Hertz見如此瘋狂，就宣布「抽水」計劃，發行新股集資。且別忘記，它是在已進入破產程序之時「抽水」！

克魯格曼形容，投資者狂買「垃圾股」是疫情下股市瘋狂的頭號鐵證，反映從4月中到美股6月11日(上周四)暴跌之間，市場上更普遍的現象是「投資者奮勇買入財務有問題的股票」，形成禾雀亂飛。

那麼，究竟股市是甚麼回事？克魯格曼分成三幕戲來看：

第一幕：疫情威脅明朗化引爆美股崩潰，這是首階段大跌，只是反映對企業未來獲利的顧慮急增及金融危機山雨欲來。不過，有幸聯儲局迅速行動，盡一切努力放水救市。

於是在3月下旬後進入第二幕：美股大幅反彈。

第三幕：就是現在的股價飆升，不僅抹去之前大部分跌幅，更把納斯達克指數推上歷史新高。

因此，克魯格曼認為，這種漲勢是具備了所有常見的資產泡沫徵兆，直至炒爆為止，此情此景與1990年代科網泡沫很似，只是泡沫脹大的時間大幅縮短。

【5、傳奇災難預言家：正經歷人生「第4次泡沫」 結局必慘】

除了克魯格曼警告禾雀亂飛是股災先兆外，國際知名逆向投資者、曾準確預言過去兩次特大危機、被傳媒譽為「傳奇災難預言家」的GMO資產管理創辦人Jeremy Grantham也認同，愈來愈相信美股最近的升勢，是他投資生涯中「第4次泡沫」。

他警告，美股反彈正形成泡沫，市場忽略了現實，最終可能造成許多人受傷害，他有把握這次將是其個人投資生涯中，「第4次真實泡沫」。

他指出，大型的泡沫可能延續很長時間，且造成很大痛苦，至少我們已知道正身處其中。他指的前3次泡沫，分別是1989年日本、2000年科技，以及2008年金融海嘯。

Grantham被譽為「傳奇災難預言家」，是因他過去成功預測2000年及2008年經濟衰退。他目前形容美股投資前景極糟糕，提到失去工作的勞工瘋狂進入股市，加上投機者對狂炒破產公司，例如美國租車公司Hertz，反映目前市場泡沫化。

因此，他認為投資者現時最好不要持有美股。

【6、美股警號！申請破產股Hertz「異常火熱」 配股被叫停】

經過一連串介紹後，相信大家已很清楚「Hertz」是甚麼，公司趁市場瘋炒而「抽水」，惹來監管機構關注。

本周就有報道指出，由於美國證交會(SEC)官員有疑慮，決定暫停出售5億美元(約39億港元)新股計劃，等待進一步審查。

Hertz在周三(17日)表示，出售股票計劃「立即暫停，將等待SEC成員進一步了解計劃性質，並評估合適的時機」。

SEC主席Jay Claton指出，對於進入破產程序的Hertz發行股票一事抱疑慮。根據Hertz的文件，SEC將在下周一(22日)審視發行股票計劃。

Hertz在5月22日依循美國破產法第11章申請破產，股價曾於5月26日跌到每股40美仙的歷史低位，之後卻一直勁升，並在周一(15日)突破6美元。Hertz趁反彈發行高達10億美元股票，以籌集破產所需資金，這項計劃在上周五(12日)獲破產法院允許，同時Hertz向紐約證交所(NYSE)提出申訴，不讓股份退市。

事實上，進入破產保護程序的企業發行股票相當罕見，因普通股股東的清償順序落後於債券持有人和其他債權人之後，即很可能會一文不值。同時，SEC干預這項配股計劃也相當不尋常，因Hertz已向投資者披露這筆投資可能蝕錢。

就此，資深投資者不斷警告，眾多散戶正搶購「一文不值」的股份，明顯是貪婪戰勝了理智。

【7、美股悲劇！玩期權誤以為輸569萬 美年輕散戶自尋短見】

正如上述提及，由於疫情讓許多人留在家中，加上一些網上券商大削手續費，讓美國掀起「炒股潮」，許多年輕散戶投身「股海」，惟他們對投資工具可能一知半解，又大膽進取，最近就有20歲大學生疑似投資失利而自尋短見。

報道指出，網絡券商Robinhood表示，正在審查其選擇權交易產品。此前有消息指，該平台有客戶在使用APP交易選擇權後，疑似誤認自己輸了超過73萬美元(約569萬港元)而自尋短見。

Sullimar Capital分析師Bill Brewster日前表示，他的表弟Alexander Kearns是個20歲的大學生，在疫情期間投身「股海」，惟最近離開了人世。

Kearns在遺書上稱，Robinhood害死了他，因Kearns在Robinhood帳戶的狀態中顯示，他在交易中賠了73萬美元，而Kearns認為，他選擇的是虧損「有限」的期權交易，不知道為何會輸那麼多錢，批評Robinhood允許他承擔過多風險。

不過，Kearns可能誤解了Robinhood的顯示頁面，實際上Kearns並沒有虧損73萬美元，而是帳戶有1.6萬美元(約12萬港元)，這才是Kearns真正的積蓄。

Robinhood也證實，Kearns有帳戶，但出於隱私，不會提供任何詳細資料，表示公司所有人都為這消息感難過，目前正審查其選擇權交易產品，以確定是否需要適當的改進。

【8、非佳兆！摩通警告：全球金融市場關聯度20年最高】

的確，目前全球股市都瘋了，爆煲是早晚問題。隨着「火車頭」美股與全球關聯度升至20年最高，意味着「打一個乞嚏，全球也感冒」的時代又到！

本周有報道指，全球各金融市場的關聯度正達到20年以來最高水平，因為眼下除了疫情帶來的經濟影響及聯儲局刺激措施以外，其他都顯得無足輕重。

據摩根大通的分析，包括可轉換債券、大宗商品、新興市場股票在內，30種資產的一年期關聯繫數大幅飆升，令各類投資者的多元化投資策略變得難以成功。

這些都表明，從3月開始由宏觀因素驅動的市場面貌沒有改變。

在新冠病毒拖累企業盈利之際，政策制定者推出了救助方案，宏觀新聞主導交易員的倉位配置，無論是同一資產類別還是各資產之間，證券價格普遍呈現齊上齊落格局。

本周就是一個很好的例子。在聯儲局宣布將開始購買單隻公司債券後，標指隨信貸市場一起躍升，這兩種資產類別之間的關聯性達到2006年以來最高水平。

Thomas Miller Investment首席投資官Abi Oladimeji表示，許多資產都在響應相同的主要驅動因素，那就是流動性，這使得創建真正多元化的投資組合更具挑戰性，因為不同的資產類別突然曝露於相同的風險敞口(即未被對沖的風險)。

至少美國投資級信貸市場與標指之間的相關系數不再是令人安心的負值，而是在上周達到2006年以來最高水平。

摩根大通指出，在美國國債孳息率處於低位之際，聯儲局可能通過購買信貸產品，而不是購買美國國債來影響金融狀況。信貸息差與股票價格之間的歷史負相關性可能會進一步減弱。

【9、全球經濟幾時見生機？勿輕視「一包糖」的啟示】

股市大上大落，實在難以捉摸去向，或許觀察「另類指標」更具啟示作用，今次可睇實「糖」，因有報道指，全球糖類消費下跌，為過去40年來未有之異象，恐對經濟帶來連鎖效應！

數據顯示，可口可樂今年4月首3周銷售額大減25%，並預期本季將出現「具體顯著」的影響；百事可樂也預期，第2季銷售不太可能出現正增長。

就此，包含美國政府及花旗均認為，第2季消費者對糖類的需求將會下降，創下40年以來未見過的紀錄，根據供應鏈服務商Czarnikow預測，本季全球糖類消費將跌1.2%。

由於糖類不是必須的食品，反而與工作、社交、餐廳，乃至電影、運動等娛樂的各種經濟活動息息相關，故有專家指出，糖類銷售下滑預示全球經濟衰退，而全球經濟能否重振，也與糖類銷售會否反彈有關。

【10、疫情帶來永久創傷！30%工作恐消失 更慘是下一代...】

最後分享一下疫情怎改變全球大勢，除了職位大量損失外，兒童成長也會令經濟復原無期！

職位方面，彭博採訪了居於美國、現年20歲的洛夫利，他原本在維吉尼亞州海灘市的連鎖速食餐廳Jason's Deli工作，為附近的企業送餐，但疫情拖累他失業，現時連付帳單也有困難。目前在餐廳緩慢恢復營業之際，洛夫利最希望找到一份餐廳兼職工作，惟若他要應付生活開支，就需要第二份工作。他慨嘆地說：「我的正職工作失去了，但帳單仍會不停寄來。」

事實上，洛夫利的經驗正是全球經濟要面對的核心問題：在這幾百萬流失的工作中，有多少將永久消失？這意味着失業率仍會居高不下。美國聯儲局主席鮑威爾上周也表示，將有數百萬美國民眾無法重返原有的工作職位，認為許多人將有一段時間難以找到工作。

遺憾的是，根據彭博調查顯示，在美國2至5月流失的數百萬個工作中，有30%裁員主因是產業重新分配勞動力。這恐意味着30%職位會永久消失，當中受創最深的會是餐飲業、零售業、休閒產業、教育及醫療產業。

教育帶來的損失也可以是「永久」，世界銀行本周指出，由於疫情導致學校停課，至今年4月高峰期全球有16億學生失學，衝擊全球教育體系陷入深度衰退。

報告預測，在停課持續5個月、缺乏有效的補償措施的情況下，持續的經濟衝擊可能會導致現時中、小學生每人平均每年損失872美元(約6,801港元)，相當於每名孩子人生中在學時間合共損失約16,000美元。

隨着時間流逝，該些學習損失可能會導致全球經濟損失10萬億美元(約78萬億港元)，原因是學習水平降低，鎖定期間失去了幾個月的學習時間以及潛在的輟學現象。這大約是該些學生完成所有基礎教育總支出的16%。

按最新的國內生產總值(GDP)預測，由於疫情所造成的家庭收入減少，將有近700萬中、小學生可能輟學，有關數字更有機會進一步上調。

世銀人類發展副行長Annette Dixon認為，學生不能上學將有很多方面影響他們，包括失去學習機會或錯失營養。如果沒有迅速、果斷及協調的行動，這場危機或令得來不易的人力資本遭受巨大挫折，繼而無可挽回地損害數百萬兒童的終身機會。

疫情前，學生在整個學齡階段平均完成11.2年的學業，但如按學習質量進行調整，僅相當於7.9年的教育時間。受累於疫情，學校停課期已長達5個月，導致學生立即喪失0.6年的教育質量，根據學習質量進行調整後，學生能夠實現的有效學習將從7.9年下降到7.3年。

事實上，今次疫情帶來的經濟創傷將是自二戰以來最慘，使貧窮人口大增。

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