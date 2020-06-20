致富智庫：咁嘅時勢要保住飯碗 千祈唔好講「呢24句」...
2020年06月20日 12:00
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受疫情困擾，香港失業率飆至5.9%，創15年新高，而且恐未見頂！咁嘅時勢，要保住飯碗，唔單止要額外拚搏，仲要小心自己把口，皆因「慎言」一向都係生存之道嘛！所以呢，對住老闆或者上司，千祈唔好講以下「呢24句」：
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1、「我做唔到」
等於同上司講，自己無信心兼唔願試。
2、「做開係咁」
咁即係你懶或者唔識變通，唔肯試其他方法。
3、「我同佢合作唔到呀」
同「我唔受佢玩呀」無分別囉，咁嘅時勢，仲「小學雞」咩！
4、「唔知喎」
應該立即承諾搵出答案，而唔係答句「唔知」，然後齋企喺度。咁嘅時勢，大把人「會知」。
5、「我盡量試吓啦」
調轉你問老闆月尾出糧，佢答「我盡量試吓啦」吖嗱。
6、「唔係我工作範圍喎」
等於同人講，以後除咗「大信封」之外，乜都唔使預你。
7、「唔得」
「唔得」呢兩個字並非唔講得，只要記住跟手即刻解釋「點解」唔得，或提出反建議。
8、「我啱啱失戀，做唔到嘢」
咁你應該返屋企搵阿媽呵番，返工唔啱你。
9、「你錯」
其實可以對老闆咁講「唔知會唔會係我誤會咗，不過我聽落去好似.....」學吓婉轉啲，但無損坦白。
10、「我估...」
斷估，即是擺明畀人知自己冇料、冇做功課啦。
11、「點解佢有我冇？」
你想要嘅嘢，就直接去爭取，唔好呻，亦唔好拉埋其他人嚟講。
12、「你上手都唔係咁做」
大忌啦！唔該記住，依家邊個係你上司先？
13、「我以為...吖嘛」
做錯嘢仲咁多辯駁，爽爽快快認錯好過。
14、「對我有咩好處先？」
咩都計較，咁驚蝕底，擺明冇團隊精神，等住畀人踢出局吧！
15、「Sorry囉，不過...」
仲解釋，即係冇悔意。Sorry之後嗰句只可以係「我以後會多加留意」。
16、「我已經盡咗力喇」
被問責時咁答，擺明係逃避責任。
17、「我好忙，等等得唔得？」
老闆追得，就梗係佢認為趕，你應該問聲是否有啲工作優先次序改變咗，而唔係叫老闆等你。
18、「佢好乞人憎」
中傷人，你估老闆會點睇你？
19、「我上一間公司都唔係咁做嘅」
咁你不如返番去做吧啦。
20、「唔關我事呀，係佢咋」
卸膊，係死罪。
21、「我想直接同你上司(或人事部)傾」
越級挑戰冇好結果。至於想搵人事部傾，直接去就得，事先張揚等同威脅。
22、「呢啲嘢冇可能做到」
畀着你做上司，下屬乜都話「冇可能做到」，積埋積埋，你話呢？
23、「好悶」
搵第二個呻，總之唔係向老闆呻悶。
24、「咁嘅話我會辭職」
咁即係玩威脅啦，你老闆實成全你。
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