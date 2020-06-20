致富智庫：咁嘅時勢要保住飯碗　千祈唔好講「呢24句」...

受疫情困擾，香港失業率飆至5.9%，創15年新高，而且恐未見頂！咁嘅時勢，要保住飯碗，唔單止要額外拚搏，仲要小心自己把口，皆因「慎言」一向都係生存之道嘛！所以呢，對住老闆或者上司，千祈唔好講以下「呢24句」：

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1、「我做唔到」

等於同上司講，自己無信心兼唔願試。

2、「做開係咁」

咁即係你懶或者唔識變通，唔肯試其他方法。

3、「我同佢合作唔到呀」

同「我唔受佢玩呀」無分別囉，咁嘅時勢，仲「小學雞」咩！

4、「唔知喎」

應該立即承諾搵出答案，而唔係答句「唔知」，然後齋企喺度。咁嘅時勢，大把人「會知」。

5、「我盡量試吓啦」

調轉你問老闆月尾出糧，佢答「我盡量試吓啦」吖嗱。

6、「唔係我工作範圍喎」

等於同人講，以後除咗「大信封」之外，乜都唔使預你。

7、「唔得」

「唔得」呢兩個字並非唔講得，只要記住跟手即刻解釋「點解」唔得，或提出反建議。

8、「我啱啱失戀，做唔到嘢」

咁你應該返屋企搵阿媽呵番，返工唔啱你。

9、「你錯」

其實可以對老闆咁講「唔知會唔會係我誤會咗，不過我聽落去好似.....」學吓婉轉啲，但無損坦白。

10、「我估...」

斷估，即是擺明畀人知自己冇料、冇做功課啦。

11、「點解佢有我冇？」

你想要嘅嘢，就直接去爭取，唔好呻，亦唔好拉埋其他人嚟講。

12、「你上手都唔係咁做」

大忌啦！唔該記住，依家邊個係你上司先？

13、「我以為...吖嘛」

做錯嘢仲咁多辯駁，爽爽快快認錯好過。

14、「對我有咩好處先？」

咩都計較，咁驚蝕底，擺明冇團隊精神，等住畀人踢出局吧！

15、「Sorry囉，不過...」

仲解釋，即係冇悔意。Sorry之後嗰句只可以係「我以後會多加留意」。

16、「我已經盡咗力喇」

被問責時咁答，擺明係逃避責任。

17、「我好忙，等等得唔得？」

老闆追得，就梗係佢認為趕，你應該問聲是否有啲工作優先次序改變咗，而唔係叫老闆等你。

18、「佢好乞人憎」

中傷人，你估老闆會點睇你？

19、「我上一間公司都唔係咁做嘅」

咁你不如返番去做吧啦。

20、「唔關我事呀，係佢咋」

卸膊，係死罪。

21、「我想直接同你上司(或人事部)傾」

越級挑戰冇好結果。至於想搵人事部傾，直接去就得，事先張揚等同威脅。

22、「呢啲嘢冇可能做到」

畀着你做上司，下屬乜都話「冇可能做到」，積埋積埋，你話呢？

23、「好悶」

搵第二個呻，總之唔係向老闆呻悶。

24、「咁嘅話我會辭職」

咁即係玩威脅啦，你老闆實成全你。

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