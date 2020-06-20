瑞幸咖啡下月召特別股東大會　謀踢走主席等董事

在美國上市的內地連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡4月爆出財務造假，據外媒報道，公司表示將於7月5日舉行特別股東大會，表決主席陸正耀、董事黎輝、邵孝恒及劉二海的罷免議案，公司未有具體解釋原因，但稱若今次議案獲得股東通過，公司將會擁有完全不同的董事局。

號稱是內地最大連鎖咖啡店的瑞幸，外媒上月報道，公司出售代用券予陸正耀的關連公司，令到公司的帳面收入遠超過營業額的收入。

瑞幸早前已收到納斯達克市場發出的除牌退市通知，理由是其財務數據造假，以及過去沒有披露正確訊息，但瑞幸則計劃向納市申請進行聽證會，未悉能否保住其上市地位。

瑞幸股價於周五(19日)收報3.82美元，挫3.54%；而本年至今，股價更累積下瀉逾90%。

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