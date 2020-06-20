新冠肺炎：美企班資回國　首季涉近萬億元

美國商務部公布，美國企業首季從海外調回國的盈利達1,240億美元(約9,672億港元)，創2018年首季稅務改革後最多，並較首季賺取的1,150億美元還要多，或反映新冠肺炎疫情下，企業需要更多資金以維持美國業務運作。

去年第4季，美企只把60%海外盈利調回國，其餘在海外再投資。

摩根大通會計和稅務政策分析員Todd Castagno表示，明顯地，美企希望透過調回海外盈利，以增加母公司的流動性。

據提交監管機構的文件顯示，綜合工業及國防企業聯合科技首季把13億美元盈利調返美國；化工企業陶氏公司亦表示今年已把資金調回美國，未來仍會繼續。

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