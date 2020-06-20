【大戶部署】對沖基金追捧黃金　美元淨淡倉1月以來最多

據美國商品期貨交易委員會(CFTC)統計顯示，截至6月16 日止一周，一般投資基金持有的黃金淨好倉合約數目增加15,765張，至143,070張，創3周新高，期內對沖基金持有的黃金淨好倉合約增幅更創3個月最多。

紐約期金周五(20日)收市漲1.27%至每安士1,753美元，全周升0.9%，高盛把12個月金價預測，由原本1,800美元上調至2,000美元，理由是美元可能轉弱。

另邊廂，CFTC資料顯示，截至6月16日止一周，對沖基金持有的美元淨淡倉合約數目，由前一周的17,338張，跳升至113,006張，為1月以來最多。

不過，彭博美元現貨指數周五微升0.01%，連升4日，創1個月最長升浪，全周漲0.45%，反映近日市場重燃疫情憂慮。

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