印度首富打入全球十大 旗下電訊公司Jio吸資近1200億元
2020年06月20日 20:07
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(Getty Images圖片)
據彭博億萬富豪指數顯示，印度首富、Reliance Industries主席穆凱什安巴尼的身家升至645億美元(約5,031億港元)，力壓軟件公司甲骨文創辦人埃利森，以及全球女首富、化妝品公司歐萊雅的繼承人邁耶，成為全球第9位富豪。
穆凱什安巴尼持有Reliance42%股權，旗下電訊公司兼電商平台Jio Platforms，本周引入沙特阿拉伯主權財富基金PIF，成為第11個策略股東，涉及出售2.32%股權，金額15億美元。
Reliance迄今已出售24.7% Jio股權予Faceboo及私募基金Silver Lake等投資者，合共籌152億美元(約1,185.6億港元)，佔今年全球電訊收購交易金額超過一半。
Reliance減持Jio，加上之前供股集資70億美元，公司日前宣布淨負債降至零，提早完成2021年3月目標。
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