外資重投新興市場懷抱　邊個係贏家？

新興市場股市和債市經歷3月外資大手拋售後，隨着市場情緒改善，開始吸引資金重新吸納。據國際金融學會(IIF)數字顯示，5月份新興市場股債市場錄得41億美元(約319.8億港元)資金流入。

不過，資金流入新興市場情況並不平均，在5月份，資金集中流入中國股市，涉48億美元。其他新興市場股市則整體錄得41億美元資金流出，當中，巴西及土耳其股市分別走資逾11億及近8.8億美元；印度股市則吸資16億美元。

IIF經濟學家Jonathan Fortun表示，6至8個月前，投資哪個新興市場分別不大，但目前投資價值主要視乎疫情處於的階段，以及決策當局如何應對。

Muzinich & Co.新興市場組合經理Warren Hyland預期亞洲將率先重返疫前的增長水平，之後是東歐及拉丁美洲。

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