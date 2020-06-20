外資重投新興市場懷抱 邊個係贏家？
2020年06月20日 21:00
東網電視更多新聞短片
新興市場股市和債市經歷3月外資大手拋售後，隨着市場情緒改善，開始吸引資金重新吸納。據國際金融學會(IIF)數字顯示，5月份新興市場股債市場錄得41億美元(約319.8億港元)資金流入。
不過，資金流入新興市場情況並不平均，在5月份，資金集中流入中國股市，涉48億美元。其他新興市場股市則整體錄得41億美元資金流出，當中，巴西及土耳其股市分別走資逾11億及近8.8億美元；印度股市則吸資16億美元。
IIF經濟學家Jonathan Fortun表示，6至8個月前，投資哪個新興市場分別不大，但目前投資價值主要視乎疫情處於的階段，以及決策當局如何應對。
Muzinich & Co.新興市場組合經理Warren Hyland預期亞洲將率先重返疫前的增長水平，之後是東歐及拉丁美洲。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！