委內瑞拉6月石油出口再跌50%　政府恐崩潰

外電報道，在美國政府的制裁行動下，委內瑞拉的石油出口幾乎陷入停頓，本月截至周四(18日)止，原油出口較5月同期的73年新低，再跌45%至每日16.72萬桶。文件顯示，本月餘下日子只有一艘運油輪準備付運委國的原油出口。

委內瑞拉石油無法順利出口，勢令馬杜羅政府進一步陷入財政崩潰邊緣，而當地本月平均庫存達1,520萬桶，較1月時高出43%。

委內瑞拉是全球擁有最多石油儲備的國家，並曾是石油輸出國組織(OPEC)的主要成員，當地石油出口過去佔當地外匯收入95%，但在過去10多年左翼政府管治下，石油工業因投資不足，產量不斷下跌。

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