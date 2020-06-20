「宅經濟」股未炒完　Spotify任天堂股價破頂

儘管全球各地逐步重啟經濟，但在第二波疫情爆發憂慮下，一些受惠在家工作及消費趨勢的「宅經濟」股，最近股價重拾升勢。其中，音樂串流公司Spotify股價周五(19日)一度急升7.53%，高見242.25美元，刷新紀錄。

Spotify近期積極搶攻播客(podcast)市場，券商Rosenblatt Securities分析員Mark Zgutowicz認為這不但帶來新收入，亦有利未來服務訂價能力，以及與音樂公司的版權談判，他給予Spotify目標價275美元，為華爾街券商中最高。

日本任天堂股價近期亦拾級而上，並自2008年以來首次升穿50,000日圓，周五收報50,520日圓，升0.82%，市值升至6.6萬億日圓。分析員估計，任天堂的遊戲機Switch到2021年3月底止財年結束，將累計賣出超過7,500萬部。

至於視像會議軟件開發商Zoom股價炒高後，最近徘徊紀錄高位，周五收報243.48美元，升0.79%，市值達686.867億美元。

富瑞分析員Aneta Markowska表示，雖然當局因應疫情爆發，再度限制活動的機會極低，但新感染個案增加，肯定會改變消費形態和導致消費減少。

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