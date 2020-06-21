陳鳳珠：內地經濟料將逐步恢復增長

恒指上周曾失守24,000點關口，但迅速收復失地，但大市欠缺利好消息刺激下，繼續於兩萬四關附近徘徊。近期較多醫藥企業進行招股，並受市場關注，加上中概股或加快回歸，估計資金將會流入個別板塊，或出現炒股不炒市的情況。另外，港匯持續強勢，而港元拆息亦普遍回落，反映市場資金充裕，預料對股市有支持。

儘管內地5月數據並未顯示經濟恢復增長，但基本面已逐步改善，據國統局數據，5月社會消費品零售總額按年跌2.8%至3.2萬億元人民幣，但5月的線上零售銷售按年增22%，較3、4月份明顯加快，反映疫情受控時，線上零售銷售仍加速增長。由於6月為內地的線上購物節，估計6月線上消費額將可續升。若消費恢復增長，估計對經濟基本面會有較大支持。

中國人民銀行早前展開的中期借貸便利操作並沒有調低利率，預料增加未來降準的可能性，近期內地大型銀行主動調低3年期、5年期的大額存單發行利率，而不少商業銀行亦調低各期限的存款利率，估計有助減輕以低息貸款而存入高息的套息行為。另外，中國社會科學院指內地次季經濟應會恢復增長，惟中央財政收入預算將因減稅降費及經濟下行等因素影響而減少。

內地經濟仍處於逐步恢復階段，內地手機企業逐漸提升環球市場份額。據中國信息通信研究院的數據，今年首4個月的內地手機市場總出貨量按年減20.1%，但單計4月的內地手機市場出貨量則按年增14.2%，當中智能手機出貨量按年升17.2%，主要受惠華為及小米等自主品牌推出新的5G手機。

市場估計華為已超越三星成為市佔率最大的手機品牌，因三星的海外市場受疫情影響銷量。另外，今年首季三星於印度的出貨量已出現下跌，但小米、Vivo、OPPO等手機品牌於印度市場的出貨量均呈現增長，當中小米的市佔率達到30%，Vivo亦佔了20%市場份額，均超越三星於印度的市佔率。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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