曜熊理財：美國基金前景不確定

美國商務部公布最新資料顯示，美國5月份零售銷售額環比大幅增加17.7%，錄得有紀錄以來的最大單月升幅，是市場預期值的2倍以上。受惠各州經濟重啟，美國商業活動有所回暖，消費者被壓抑的需求得到釋放。這是繼超預期的5月非農就業資料後，又一個令人鼓舞的經濟復甦信號。美國股市大幅反彈，但美國基金短期前景仍然不確定。

由於疫情有所緩和，美國5月迎來一波復工，但由於各州疫情發展形勢不同，經濟重啟節奏也不同。總體而言，全美50個州目前均已進入不同的復工階段，商業活動不同程度重啟。

具體來看，5月各類商品零售銷售額均出現不同程度上漲，但與去年同期相比，5月零售總額仍下降6.1%，顯示疫情對經濟的衝擊影響較大，要恢復到疫情之前的水平，仍需要一段較長時間。來自房地產行業的資料也在佐證，經濟似乎已走過最糟糕的時刻。富國銀行公布的美國房屋建築商信心指數在6月份為58點，上升21點，創下有史以來最大單月漲幅。

不過，除非新冠肺炎疫情得到有效遏制，否則美國基金難以全面復甦。目前美國經濟前景仍高度不確定，美國疫情有二次擴散的迹象，可能會打亂經濟重啟的步伐，以致全面復甦之路變得更為坎坷，遙遙無期。

在過去3周以來，全美有數十萬人參與大型集會示威活動抗議種族歧視，這可能已為下一波疫情的爆發埋下了種子。同時，目前的產出和就業水平仍遠低於疫情爆發之前，而且美國經濟何時全面復甦、復甦力度均存在高度不確定性，預計企業盈利及美國基金未來仍會大幅波動。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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