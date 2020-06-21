葉尚志：中信証券宜中長線部署　目標價18元

港股開始掉頭回落、有重拾延續中期弱勢跌浪的勢頭，要繼續慎重注視後續發展情況。正如近期指出，中國人民銀行放水流動性氾濫，將股市推升至偏高位置後，市場已進入了不穩定狀態。

在這種背景下，加上美國聯儲局預測美國本地生產總值(GDP)將收縮6.5%，市場焦點也同時的回轉至歐美新冠肺炎疫情方面，就促使了拐點的出現。總體上，相信短期市況表現仍傾向反覆，但在反覆過後，估計將延續反覆向下的運行發展。

事實上，中信証券公布5月份淨利潤按年倒退14.2%，至4.04億元人民幣，然而，公司淨資產增長15.65%至1,505.05億元人民幣，是亮點所在。另一方面，上交所早前在官方微信發文指出，將適時推出科創板做市商制度、研究引入單次T+0交易，這些對市場的流動性及對價格的發現功能都帶來幫助，對A股資本市場的發展有正面推動。建議可等候在13.5元以下逐步趁低吸納，止蝕位12.5元，目標價18元，中長線配置部署。

第一上海首席策略師葉尚志

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626