鄺紫珊：新經濟模式抬頭　續看好美國科技股增長潛力

疫情最壞的情況雖然已過，但隨着近期對部分地區疫情重燃的疑慮增加，相信美股的在家辦公、線上教育及影音串流等，因應疫情而產生的宅經濟及遠距活動概念股未來仍會是投資亮點。

從5月底開始，納斯達克指數及美股的科技股都持續走強，故看好後市還有上升空間。事實上，美股今年以來的強勢，主要由科技股的發展走勢帶動。全球進入大數據時代，讓雲端、5G及物聯網等創新科技帶領產業走向高增長發展。現時不論工作、生活、娛樂、學習等，已很大程度與線上影音、購物、遊戲等宅經濟連在一起，即使疫情過去，也不見得此經濟模式會完全重回傳統的經濟形態，只是疫情很大程度加快新經濟的大幅增長，甚至成為企業雲端轉型的明顯轉折點，企業採用雲端運算，正改變全球資訊服務，讓全球科技大型企業爭搶市場。

從有關雲端企業的財報顯示，也會發現雲端運算基礎建設的內容也開始變化，市場集中度持續上升，大型創新科技企業更能掌握市場分額。展望下半年，雲科技股的前景最被看好，可以持續關注受惠宅經濟題材的雲端、互聯網及電競遊戲等三大產業。

儘管市場對前景的不確定性仍然存在，但因美國大型科技股在雲端技術、電腦作業系統等領域仍具領導地位，也是未來全球科技發展的重點，故美國科技股的增長性及創新能力仍被肯定，加上題材及應用多元性，故持續看好其投資價值。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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