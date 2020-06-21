潘梓生：油價有轉勢風險

各國央行為市場不斷注入流動性，市場風險情緒不斷升溫，更成功推升納斯達克指數至歷史新高。不少統計更指出，基金經理雖然看淡後市，但仍然繼續增加資產規模，減少持有現金，由此可見，股市已進入非理性亢奮狀態。

由於資金成本不斷下降，股市因流動性增加估值可被推升，資金在衡量資金成本效益後，股市上升可能仍屬合理。不過，在惡性通脹出現之前，商品市場主要仍是需求供應之間帶動價格變化，在商品價格跟隨股市大幅反彈後，商品價格未必能如股市般維持強勢。

油價相信更難維持現時的強勢，現時油價正在回補3月初以來的裂口，技術走勢將遇上重重阻力。再者，近期油庫存逐漸回升，而且第二波疫情爆發在即，相信原油需求短期仍難以回復正常；加上近日風險市場升勢曾受中斷，短期風險情緒未必能夠一帆風順，反而會為油價帶來一定的下行風險。

短期而言，由於油價突破下行趨勢線，油價仍有可能挑戰41至42美元的位置，但更大可能油價將於35至42美元之間整固。上望空間有限，但下行風險相對仍高，加上近日油價期權引伸波幅下跌，在風險回報比例來看，買入原油Put可能更有效益。

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生

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